معلومات الجمهورية: وزني نقل لعون استعدادات بعثتي صندوق النقد ولبنك الدوليين لمساعدة لبنان

عَلِمت صيحفة "الجمهورية" أنّ "وزير المال ​غازي وزني​ نقل إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، خلال لقائهما أمس في قصر بعبدا، استعدادات بعثتَي "​البنك الدولي​" و"​صندوق النقد الدولي​" إلى مساعدة ​لبنان​ في البرامج الّتي تَخدم ما تحتاجه شريحة واسعة من اللبنانيين الّتي تعيش تحت خط ​الفقر​، ودعم بعض البرامج الحرفيّة والصناعيّة الصغيرة، بهدف مواجهة الأزمة الإجتماعيّة والتخفيف من آثارها على اللبنانيين".

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