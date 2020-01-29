مصادر الجمهورية: دياب خصص اليوم لاجتماعات ماراتونية تحت عنوان "الإنقاذ الإقتصادي"

كشفت مصادر وزاريّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس الحكومة ​حسان دياب​، الّذي يقدّم الملف الإقتصادي والنقدي، خصّص اليوم لإجتماعات ماراتونيّة تحت عنوان "الإنقاذ الإقتصادي"، وسيبدأه صباحًا بلقاء يجمعه بالوزراء الإقتصاديّين الأربعة: المال ​غازي وزني​، الاقتصاد ​راوول نعمة​، البيئة والتنمية الإدارية ​دميانوس قطار​ والصناعة ​عماد حب الله​، في حضور مجموعة الخبراء الإقتصاديّين في ​رئاسة الحكومة​، على أن ينضمّ إليهم في الإجتماع الثاني رئيس "​جمعية مصارف لبنان​" ​سليم صفير​".

ولفتت إلى أنّه "سينضمّ إلى المجتمعين في وقت لاحق، وفدان من "​صندوق النقد الدولي​" و"​البنك الدولي​"، للبحث في ورقة عمل لوضع خريطة طريق تؤدّي إلى احتواء الأزمة، ومحاولة وضع حدّ فوري لها وفرملة نتائجها المباشرة السلبيّة، كما على المديَين المتوسط والبعيد".

