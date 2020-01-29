مصادر الجمهورية: دياب خصص اليوم لاجتماعات ماراتونية تحت عنوان "الإنقاذ الإقتصادي"

كشفت مصادر وزاريّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس الحكومة حسان دياب، الّذي يقدّم الملف الإقتصادي والنقدي، خصّص اليوم لإجتماعات ماراتونيّة تحت عنوان "الإنقاذ الإقتصادي"، وسيبدأه صباحًا بلقاء يجمعه بالوزراء الإقتصاديّين الأربعة: المال غازي وزني، الاقتصاد راوول نعمة، البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار والصناعة عماد حب الله، في حضور مجموعة الخبراء الإقتصاديّين في رئاسة الحكومة، على أن ينضمّ إليهم في الإجتماع الثاني رئيس "جمعية مصارف لبنان" سليم صفير".
ولفتت إلى أنّه "سينضمّ إلى المجتمعين في وقت لاحق، وفدان من "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي"، للبحث في ورقة عمل لوضع خريطة طريق تؤدّي إلى احتواء الأزمة، ومحاولة وضع حدّ فوري لها وفرملة نتائجها المباشرة السلبيّة، كما على المديَين المتوسط والبعيد".
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