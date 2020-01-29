دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الرئيس الصيني يصف فيروس كورونا الجديد بأنه "شيطان"

بكين (رويترز) - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن فيروس كورونا الجديد "شيطان" وإن بلاده واثقة من الانتصار عليه في المعركة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن شي قوله إنه يعتقد أن مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم "هادئ وموضوعي وعقلاني" من جانب منظمة الصحة والمجتمع الدولي.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)