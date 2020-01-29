شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..سامح عاشور يضع حجر أساس أكاديمية المحاماة بحضور على عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع سامح عاشور نقيب المحامين، حجر أساس أكاديمية المحاماة، بمدينة النقيب محمود بسيونى السكانية للمحامين، فى مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء، فى تمام الحادية عشر ونصف صباحا.

تقام الاحتفالية بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وشيوخ وشباب المحامين.

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يناير، بأرض ملك للنقابة بمدينة السادس من أكتوبر بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.