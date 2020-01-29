شكرا لقرائتكم خبر عن أوراق وشروط الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء المجلس.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد بسيونى وكيل نقابة المحامين، عن الشروط والأوراق المطلوبة للترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، ويفتح باب الترشح لها خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير.

وأضاف بسيونى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب نقيب المحامين أن يكون محاميا حرًا وأن يكون عمل بالمهنة 20 عامًا محاماة متصلاً، موضحًا أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يكون محامى نقض أو استئناف.

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ونوه إلى أن الأوراق المطلوبة للترشح، شهادة بالقيد بالنقابة وشهادة بعدم وقوع جزاءات تأديبية وشهادة بسداد الرسوم والكشف الطبى وصورة البطاقة وصورة الكارنيه، مشيرًا إلى أن الكشف الطبى يكون فى أى مستشفى حكومة.

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يناير، بأرض ملك للنقابة بمدينة السادس من أكتوبر بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى.