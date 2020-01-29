الإمارات تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - أبو ظبي - (د ب أ): أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم الأربعاء تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن المصابين من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية. وأضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع - في بيانها اليوم - أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية. وأكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

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