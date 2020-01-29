الصين تطلب اعتذارا من أكبر صحيفة في الدنمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

طلبت السفارة الصينية في الدنمارك من صحيفة يولاندس بوستن، أكبر صحيفة في الدنمارك بسبب نشرها رسما للعلم الصيني تم استبدال الخمس نجوم فيه برموز لشكل الفيروس ، في إشارة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء: "نعبر عن سخطنا الشديد ونطالب (صحيفة) يولاندس بوستن (ورسام الكاريكاتير) نيلس بو بويسين أن يلوما نفسيهما عن خطأهما ونشر اعتذار علني للشعب الصيني".

وكانت الصين قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 132 حالة وفاة ، فضلا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليما.

وتتجاوز هذه الحصيلة ما تم تسجيله نتيجة الإصابة بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) قبل نحو 17 عاما، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لجنة الصحة الوطنية في البلاد.