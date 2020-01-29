طوارئ في كفر الشيخ تزمنًا مع بيان الأرصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ على مستوى مدن ومراكز المحافظة، تزامنًا مع بيان هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض البلاد إلى موجة طقس سئ خلال الساعات المقبلة.

وقال مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه رؤساء المراكز والمدن بمتابعة حالة الطقس يوميًا وفق بيان هيئة الأرصاد بوجود اضطراب في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، والتواصل على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة بخصوص الأمر نفسه.

وأضاف عبد الله، أنه جرى توجيه مسئولي القطاعات والأجهزة المعنية بالمحافظة، بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر علي مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، وذلك من خلال الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، وخدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل [email protected] لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين.