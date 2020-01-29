الولايات المتحدة تعتزم تمديد الإعفاءات من العقوبات على البرنامج النووي الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد إعفاءات من العقوبات بما يتيح العمل المحدود بالبرنامج النووي الإيراني لمدة 60 يوما أخرى، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين اثنين مطلعين على المسألة، دون الكشف عنهما.

وفي هذه الأثناء ، ستعلن الإدارة الأمريكية عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي صالحي.

وتهدف العقوبات إلى معاقبة إيران على "أعمال الانتشار النووي الأخيرة"، حسب وصف الولايات المتحدة.

وأشارت بلومبرج إلى أن تمديد الإعفاءات في الوقت الحالي من شأنه تجنب مواجهة مع الدول الأوروبية وغيرها ممن تتعاون مع إيران في البرنامج النووي للأغراض المدنية.