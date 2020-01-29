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أستراليا تدعو مواطنيها إلى إعادة النظر في أي خطط للسفر إلى الصين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا/واشنطن - (د ب أ):

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون مواطنيه إلى إعادة النظر في أي خطط للسفر إلى الصين ، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا المستحدث.

ونقلت وكالة بلومبرج عن موريسون تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء لوسائل إعلام في كانبرا أن هناك خططا وضعتها بلاده لإجلاء الأستراليين "المعرضين للخطر" في إقليم خوبي الصيني.

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 132 حالة وفاة ، فضلا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليما.

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