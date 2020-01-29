قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن هناك فضيحة جديدة هزت أركان الشارع التركي، تتمثل فى إلقاء الشرطة التركية القبض على مدرب فنون تركى بعدما اعتدى جنسياً على 14 طفلة فى بلدية غازى عنتاب جنوب البلاد، الأمر الذىبث روح الرعب والخوف لدى الأسر التركية.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن المدرب التركي صدر ضده حكماً بـ100 عام، مشيراً إلى أن الفضيحة الجنسية جاءت بسبب انشغال الديكتاتور العثمانيرجب طيب أردوغان عن شعبه وإنشغاله بتدير المكائد وتخريب الدول العربية، إلى جانب نشر الإرهاب فى مختلف إنحاء العالم، من أجل بلوغ حلمه الواهى تتمثل فى إعادة الأمبراطورية العثمانية.
ولفت التقرير، إلى أن الديكتاتور العثمانى مهوس بعودة الهيمنة العثمانية، وأن يصبح أول السلاطين الجدد، فتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أحلامه الواهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..مباشر قطر تفضح أردوغان: يهمل شعبه والجرائم الجنسية تنتشر في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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