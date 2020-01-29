الولايات المتحدة تدرس تعليق الرحلات من الصين بسبب "كورونا"

ذكر تقرير إخباري، مساء الثلاثاء، أن مسؤولين بالبيت الأبيض اتصلوا بالمديرين التنفيذيين لشركات الطيران الأميركية وأبلغوهم بأنهم يدرسون تعليق الرحلات الجوية من الصين إلى الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا.

جاء ذلك حسبما نقلت شبكة (سي إن بي سي) عن مسؤولين مطلعين لم تكشف عنهم.

وأفادت الشبكة نفسها في وقت سابق بأن البيت الأبيض يدرس فرض قيود على السفر إلى الصين. اقرأ أيضاً....ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" في الصين

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