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واشنطن تعتزم تمديد الإعفاءات من العقوبات على برنامج إيران النووي

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تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد إعفاءات من العقوبات بما يتيح العمل المحدود بالبرنامج النووي الإيراني لمدة 60 يوماً أخرى، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين اثنين مطلعين على المسألة، دون الكشف عنهما.

وفي هذه الأثناء ، ستعلن الإدارة الأميركية عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها.

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وتهدف العقوبات إلى معاقبة إيران على "أعمال الانتشار النووي الأخيرة"، حسب وصف الولايات المتحدة.

 

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