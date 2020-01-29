زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب اليابان

وقع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من مقاطعة إيشيكاوا في جزيرة هونشو على ساحل بحر اليابان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان على بعد 134 كيلومتراً شمال غربي إيشيكاوا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية. اقرأ أيضاً...اليابان تؤكد ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا"

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