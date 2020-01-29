شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابة بكورونا إلى 7 بينهم طفل في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ماليزيا ارتفع إلى 7 حالات.

وتشمل الحالات طفلا عمره أربع سنوات في لانكاوي، ورجلا / 52 عاما/ في ولاية جوهور، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تغريدة عبر حسابها على تويتر.

وكانت الصين، مركز انتشار الفيروس الذي ظهر في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، أعلنت ارتفاع ضحايا الفيروس إلى 131 حالة ، فضلا عن إصابة تحو 5500 .