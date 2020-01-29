رئيس البرلمان التركي: القدس خطنا الأحمر دائما

شدّد رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب، تعليقًا على إعلان "​صفقة القرن​"، على أنّ "موقف ​تركيا​ من قضية ​فلسطين​ يستند إلى القانون الدولي والشرعية، و​القدس​ خطّنا الأحمر دائمًا".

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ولفت في تصريح على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أنّ "خطة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ المزعومة بعيدة كلّ البعد عن فهم ​القضية الفلسطينية​ ووضع القدس، ومحكوم عليها بالفشل".

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلثاء، أعلن ترامب في ​مؤتمر​ صحافي ب​واشنطن​ "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي المنتهية ولايته ​بنيامين نتانياهو​. وتتضمّن الخطّة الّتي رفضتها ​السلطة الفلسطينية​، إقامة دولة فلسطينية "متّصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل ​مدينة القدس​ عاصمة غير مقسّمة لإسرائيل.