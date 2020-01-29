رئيس البرلمان التركي: القدس خطنا الأحمر دائما

شدّد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، تعليقًا على إعلان "صفقة القرن"، على أنّ "موقف تركيا من قضية فلسطين يستند إلى القانون الدولي والشرعية، والقدس خطّنا الأحمر دائمًا".
ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المزعومة بعيدة كلّ البعد عن فهم القضية الفلسطينية ووضع القدس، ومحكوم عليها بالفشل".
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحافي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو. وتتضمّن الخطّة الّتي رفضتها السلطة الفلسطينية، إقامة دولة فلسطينية "متّصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسّمة لإسرائيل.
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