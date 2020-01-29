منظمة الصحة العالمية ترسل خبراء إلى الصين للعمل بشأن كورونا

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ أمس أنها سترسل "في أسرع وقت ممكن" خبراء إلى ​الصين​ بهدف تبادل الخبرات حول ​فيروس كورونا​ المستجد للتوصل إلى "رد عالمي" للالتهاب الرئوي الذي أودى بأكثر من 100 شخص.

واتفقت الصين ومنظمة الصحة العالمية على أن الخبراء "سيعملون مع زملائهم الصينيين حول تحسين فهم المرض بهدف توجيه الجهود" للتوصل إلى "رد عالمي"، وفق ما أكدت المنظمة في بيان.

ويأتي ذلك بعد لقاءات جمعت الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ والمدير العام للمنظمة تادروس أدناهوم غيبرييسوس.

وأعلن تادروس "وقف تفشي الفيروس في الصين والعالم هو الأولوية القصوى لمنظمة الصحة العالمية"، مرحباً بـ"جدية" عمل الصين في احتوائه.

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وستطلع الصين المنظمة على مواد بيولوجية، وفق البيان، الذي أشار إلى أهمية المشاركة المستمرة للبيانات والدراسات حول الفيروس.

وأضافت منظمة الصحة العالمية "هذه التدابير ستساعد على تطور الفهم العلمي للفيروس وتسهم في تطوير إجراءات طبية مضادة مثل اللقاحات و​الأدوية​".

وتوجه فريق من المنظمة مطلع كانون الثاني إلى مدينة ووهان بؤرة الفيروس والتي يقطنها 11 مليون شخص.