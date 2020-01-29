البرلمانية الأميركية إلهان عمر: خطة ترامب مخزية وماكرة ومناهضة للسلام

اشارت النائبة الأميركية ​إلهان عمر​ من ولاية مينيسوتا إن خطة ​ترامب​ المزعومة للسلام في ​الشرق الأوسط​ ماكرة ومخزية ومناهضة للسلام. وأضافت البرلمانية المسلمة المحجبة من أصل صومالي "كان بإمكانهم جلب العدالة واتفاقية للسلام"، ولكن بدلاً من ذلك "قام الرئيسان- ترامب ونتانياهو- الذين تحاصرهم الاتهامات، باتفاق سلام "نحن فقط"، أنه أمر مخز ومخجل". وقامت عمر بإعادة نشر تغريدة للناشطة الأميركية- الفلسطينية ليندا صرصور جاء فيها "ي اتفاقية سلام بدون ​الفلسطينيين​ ليست اتفاقية سلام، ولكنها استراتيجية لإعادة انتخاب ترامب".

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