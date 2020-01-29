سلطات أستراليا ستفرض حجرا صحيا بجزيرة كريسماس على مواطنيها العائدين من ووهان

ركّز رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​، على أنّ "الأستراليّين الأكثر ضعفًا، بمن فيهم الأطفال وكبار السنّ، وكذلك الأشخاص الّذين قاموا بزيارات قصيرة إلى مدينة ووهان الصينية ومحافظة هوبي، ستُمنح لهم الأولويّة في إطار جهود إعادة المواطنين الأستراليّين من تلك المنطقة"، الّتي تمّ إغلاقها في محاولة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد في اللصين.

ولفت في تصريحات صحافية، إلى أنّ "هناك نحو 600 أسترالي موجودون في تلك المنطقة الصينيّة"، كاشفًا عن أنّ "​أستراليا​ تعمل مع ​نيوزيلندا​ على إعادة هؤلاء، وستسعى إلى الحصول على مساعدة دول ​المحيط الهادئ​ لإجلاء مواطنيها"، مشدّدًا على أنّ "الأولويّة حاليًّا هي سلامة الأستراليّين".

وأعلن موريسون أنّ "هؤلاء سيوضعون في حجر صحّي 14 يومًا في جزيرة كريسماس"، الّتي تضمّ مركز احتجاز للمهاجرين الّذين يحاولون الوصول إلى أستراليا على متن قوارب.

وكانت قد أعادت ​اليابان​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ مئات من رعاياهما من مدينة ووهان الصينيّة، بؤرة تفشّي فيروس "كورونا" المستجدّ الّذي يُواصل التسبّب بمقتل المزيد من الأشخاص.