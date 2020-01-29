أكّد رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، أنّ "لا أحد يملك شرعية التنازل عن ​القدس​ كعاصمة ل​فلسطين​". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "ظروف التحريرقد تكون اليوم غير متوفّرة، لكن حتمًا سيأتي جيل جديد ويزيل الإحتلال ويعيد بهاء القدس. لا بدّ أن نصلّي يومًا هناك في قدسٍ حرّة"، مشيرًا إلى أنّ "بعد 400 سنة رحل الإحتلال التركي وبَقيت الأرض وأهلها".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: لا أحد يملك شرعية التنازل عن القدس كعاصمة لفلسطين ولا بد أن نصلي يوما هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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