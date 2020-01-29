شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"صناعة البرلمان": السيارات الكهربائية توفر 35 ألف جنيه فى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن السيارة الكهربائية توفر لمالكها ما يقرب من 35 ألف جنيه فى العام الواحد، فرق البنزين وقطع الغيار والكهرباء، وهناك خطة للتوسع فى إنتاج السيارات التى تعمل بالكهرباء خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال التعاون بين الجانب المصرى والصينى فى عدد من الاتفاقيات التى بموجبها سيتم إنتاج 25 ألف سيارة تعمل بالكهرباء خلال الأيام المقبلة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك اتفاقًا مع الصين على إنشاء ما يقرب من 3 آلاف محطة كهربائية للشحن، خاصة أن هناك توجهًا نحو التوسع فى إنتاج السيارات الكهربائية، خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها صديقة البيئة، لمواكبة التغيرات المناخية، وفى الوقت نفسه هذه السيارات موفرة جدًا، كما أن العالم أجمع تتجه انظاره نحو هذا التحول الذى سينعكس بشكل كبير على قطاع النقل والمنظومة بشكل عام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الـ25 ألف سيارة التى سيتم إنتاجها خلال الفترة المقبلة، سيتم تخصيص جزء منها لإحلال التاكس، وجزء أخر للسيارات الخاصة، مؤكدا أن مصر لديها الإمكانيات والبنية التحتية التى تجعلها مؤهلة لإنتاج مزيد من هذه السيارات من خلال الشراكة مع الصين، وسيشهد السوق المصرى ضخ العديد من هذه السيارات مستقبلا.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، استعراض خطة عمل وزارة قطاع الأعمال بشأن إنتاج السيارات الكهربائية ومحطات الشحن الكهربائى خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن عام 2020 سيشهد توقيع الاتفاقيات الخاصة بإطلاق السيارات الكهربائية فى مصر، لافتا إلى أن الجانبين المصرى والصينى تبادلا الزيارات من أجل بحث سبل التعاون فى إنتاج السيارة الكهربائية، وسيتم إعداد دراسة جيدة لموضوع الشحن الكهربائى قبل إطلاق السيارات الكهربائية.