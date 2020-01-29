شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان العميرى يحذر من تهالك طريق مطروح السلوم رغم تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان فضل العميرى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، حول أن محطة السكة الحديد بمطروح فى حاجة إلى نقلها لمنطقة سملا على بعد 10 كم من المدينة، وذلك لأن السكة الحديد أصبحت تفصل مناطق عديدة بالمدينة، مما يتطلب إنشاء العديد من المزلقانات، وكذلك لأن المحطة الحالية بها بعض الملاحظات الفنية، سواء فى المنشأ أو الأرصفة أو الكفاءة، مما وقف عائق دون استلامها لأكثر من 8 سنوات.

وأضاف عضو مجلس النواب بمطروح، أن طريق مطروح السلوم الدولى اتجاه مطروح السلوم، والجاري العمل به لرفع كفاءته، الأعمال تتم ببطء شديد، كما يتم إزالة الأسفلت وترك طبقة الأساس القديمة، ووضع طبقة أخرى عليها، مما يتسبب فى رفع الطريق بنسب كبيرة، قد يؤدى ذلك إلى قصر عمر الطريق، حيث أن لكل فعل رد فعل، ونظرا للأحمال عليه تتحرك طبقة الأساس لأنها بدون جوانب تحافظ عليها من التآكل والانهيار والتهالك.

وطالب عضو البرلمان، قيام لجنة مشكلة من الوزارة للوقوف على سير الأعمال، وضرورة أن يتم الالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتفق عليها والمبرمة حتى لا يتمثل هذا الأمر فى تأكل الطريق الرئيسية، ويعد إهدار للمال العام، خاصة وأن الطريق فى مرحلة التطوير والتجديد، بالإضافة لضرورة سرعة الأعمال حتى يتم الانتهاء من وتسليمه للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين منظومة الخدمة المقدمة.

Advertisements

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب" لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها ".