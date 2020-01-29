الكباشي إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماع بشأن ليبيا

يزور عضو المجلس السيادي السوداني، الفريق شمس الدين الكباشي، على رأس وفد رفيع المستوى جنوب أفريقيا لحضور اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا.

وقالت مصادر سودانية في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الاجتماع يستمر يومي الأربعاء والخميس ويناقش الأوضاع في ليبيا ومحاولة الوصول إلى خارطة طريق للأزمة التي تشهدها البلاد.

وأضافت المصادر أن الاجتماع يضم رؤساء بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والكونغو فيلكس تشيسيكيدي، ولجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى دنيس ساسو نجيسو إلى جانب دول جوار ليبيا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الكباشي سيعقد خلال زيارته جلسة مباحثات مشتركة مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل راماوفوزا لمناقشة بعض القضايا الثنائية.

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وتواصل مليشيات حكومة فايز السراج والمرتزقة السوريون الموالون لتركيا خرق قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وتبادر في استهداف مقرات الجيش الليبي واستهداف المدنيين العائدين إلى بيوتهم في منطقة المشروع، وطريق السدرة بطرابلس.

وكان غسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، أكد، في تصريحات سابقة، أن "الجزء الأساسي من خطة اللجنة الأمنية العسكرية (5+5)، هو الحرص والمطالبة بمغادرة كل المقاتلين الأجانب للأراضي الليبية في أسرع وقت".

واحتضنت برلين قمة دولية حول الأزمة الليبية برعاية أممية، بحضور عدد من قادة الدول بينهم رؤساء الجزائر ومصر وروسيا وفرنسا، وتضمنت مخرجات برلين 3 مسارات أمنية وسياسية واقتصادية، حيث تتولى لجنة "5+5" من العسكريين النظاميين من الطرفين الإشراف على المسار الأمني.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي، لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.