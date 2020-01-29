شكرا لقرائتكم خبر عن فساد أردوغان..تقرير يكشف فضائح وسرقات نظام العثمانلي فى إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير ديوان المحاسبة التركي، استغلال ميزانية البلديات لدعم الأوقاف والمؤيدين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، التقرير الرقابي لديوان المحاسبة لعام 2018، الذى نشرته جريدة الزمان التركية المعارضة أوضح استغلال بلديتي “زيتين بورنو” و”بيكوز” التان كان يديرهما حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، لميزانية البلدية في دعم الأشخاص المؤيدين للحزب الحاكم والأوقاف التي يديرها.

وقال التقرير إن معايير الكفاءة الموضحة في كراسة الشروط الإدارية للمشتريات وتوظيف السائقين والمشغلين التي وضعتها مديرية خدمات النقل في البلدية اشتملت على مواد وشروط مخالفة لمعيار التنافس.

وأوضح التقرير أن عدد الشركات التي تقدمت لإحدى المناقصات كان 5 شركات شركتان منهم فقط تقدمت بعروضها، قائلًا: “هذا يظهر أن 60% من الشركات التي تقدمت لم تقدم عطاءات” ما يشير إلى أنها كانت مناقصة وهمية.

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بالإضافة إلى ذلك أوضح التقرير أن البلدية منحت بعض العقارات مجانا لصالح أحد الأوقاف من أجل تنفيذ أنشطته وتلبية احتياجاته خلال عام 2018، وذكر التقرير أيضًا أن البلدية خصصت بعض الممتلكات غير المنقولة للجمعيات والمؤسسات.

وأشار التقرير إلى وجود فساد في بلدية زيتين بورنو عندما كانت تحت إدارة حزب العدالة والتنمية؛ حيث أسندت أعمال الحصول على خدمات ومنتجات بالأمر المباشر دون تنظيم مناقصة قانونية.

وفي باشاك شهير بمدينة إسطنبول، رصد التقرير عمل بعض الشركات داخل حدود البلدية دون الحصول على ترخيص تجاري، بالإضافة إلى ترقية موظفين في البلدية دون اجتياز الامتحان المؤهل لذلك، وقال التقرير إنه يجب تصحيح ذلك الوضع لانتهاكه القانون.