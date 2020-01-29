إضراب شامل ورفع الأعلام السوداء في قطاع غزة احتجاجاً على خطة ترامب للسلام

أعلنت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء في كافة مرافق الحياة في القطاع؛ احتجاجًا على خطة ترامب للسلام.
وأوضحت لجنة المتابعة، في بيان، أن الإضراب يشملكافة مرافق الحياة ما عدا وزارة الصحة، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية.
وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها.
وأكدت اللجنة: أن "الإضراب جاء؛ لتوجيه رسائل واضحة للاحتلال بأن هذه الصفقة المشؤومة لن تمر،
كما طالبت القوى عبر بيانها رفع الأعلام السوداء على أسطح المباني والمؤسسات الرسمية والحكومية، تعبيرًا عن حالة الغضب الشعبي الرافضة للخطة.
وشدّد البيان على استمرار الفعاليات والأنشطة وحالة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال من أجل إسقاط الخطة.
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