فرنسا تسجل إصابة رابعة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، أنها سجلت رابع حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال جيروم سالومون مدير وزارة الصحة الفرنسية إن المريض يعالج الآن في العاصمة باريس وحالته خطيرة.

والحالة لسائح صيني مسن يعتقد أنه يبلغ من العمر 80 عاماً.

كانت فرنسا أعلنت عن تسجيل ثلاث حالات خلالأيام الماضية.

وتستعد فرنسا لإجلاء رعاياها الراغبين في ذلك من مدينة ووهان الصينية معقل المرض الذي ظهر في ديسمبر الماضي.

وأودى المرض حتى الآن بحياة 106 أشخاص في الصين وانتشر في دول عدة عبر العالم.

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