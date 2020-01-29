ضرب زلزال قوي، الثلاثاء، منطقة الكاريبي شمال غرب جامايكا، ما أثار مخاوف من تشكل تسونامي في المنطقة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات على بعد 125 كيلومتراً شمال غربي لوسيا، في جامايكا.

وأوضحت صحيفة «جامايكا اوبزرفر» التي تصدر في العاصمة كينغستون، أن الزلزال استمر عدة ثوان وشعر به السكان في أنحاء كثيرة من الجزيرة.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ في هاواي، إنه يمكن، وفق تقديرات أولية، أن «تتشكل أمواج تسونامي خطرة تضرب السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال قوي يضرب قبالة جامايكا.. ومخاوف من تسونامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.