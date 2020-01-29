عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الملك سلمان لعباس: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية

الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود وحتى اليوم.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وشدد العاهل السعودي على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها خياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.

من جانبه، عبر الرئيس الفلسطيني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت وزارة الخارجية السعودية، مجددا دعم المملكة كل الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقالت إن المملكة تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

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وكان ترامب أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات جزءا من إسرائيل".

وقال الرئيس الأمريكي إن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وتابع ترامب، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلًا: "لن يقتلع فلسطينيون أو إسرائيليون من أراضيهم ومئات الوظائف ستوفر للفلسطينيين".

وأضاف ترامب أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقا، ووجه الرئيس الأمريكي حديثه لنظيره الفلسطيني قائلًا: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة وكثير من الدول ستعاونك طول الطريق".

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، موافقته على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة ترامب للسلام، قائلًا: "آمل أن يقتنع الفلسطينيون بالسلام ويوافقوا على هذه الخطة التي بذلنا فيها جهدا كبيرا".