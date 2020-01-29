شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد..أخر موعد للإشتراك فى مشروع العلاج بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين عن استمرار الاشتراك بمشروع العلاج بالنقابة وفق المواعيد الرسمية،مضيفة أن آخر موعد للاشتراك للمشروع يوم الأحد 2 فبراير 2020، عوضًا عن يومي السبت ٢٥يناير، والجمعة 31 يناير 2020،حيث كان آخر موعد للاشتراك بمشروع العلاج نهاية يناير الجاري، مؤكدة أن مشروع العلاج لن يفتح مرة آخرى إلا نهاية العام لاشتراك ٢٠٢١ وذلك طبقا لقرار مجلس النقابة .

وكان أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتى التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين ، أكد من قبل أن الإصلاحات الهيكلية والجذرية، التي شهدها المشروع، وأسفرت عن زيادات غير مسبوقة في تاريخ المشروع، لدرجة مضاعفة حجم الاستفادة العادية من 12 ألف جنيه، إلى 24 ألفًا، وزيادة الحد التكميلى للحالات الحرجة من 20 ألفًا إلى 35 ألف جنيه، فضلًا عن زيادة نسبة استفادة الآباء والأمهات من 40%؜ إلى 70%؜، وغيرها من الإصلاحات التي شملت 20 بندًا، جعلت مجلس النقابة، يقرر عدم السماح بأي فتح استثنائي للمشروع خلال العام، بعد غلقه بنهاية يناير المقبل.

وشدد عبدالمجيد على أن القرارات التى اتخذت، راعت ظروف بعض الزملاء، من خلال التقسيط، ومن ثم لا مبرر عن التخلف عن الاشتراك لمن يرغب، وهو ما يجعل أى طلب اشتراك استثنائى فى المستقبل، مرفوضًا وفق قرار المجلس، كوّن المشروع تكافليًا، يشترك من يرغب ليستفيد منه عند الحاجة.

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وكشف عبدالمجيد، أن عدد المشتركين في الأسبوع الأول من الصحفيين وأسرهم، بلغ 8 آلاف مشترك، وهو عدد كبير قياسًا على المدى الزمنى، مقارنة بالأعوام السابقة، ويرجع ذلك لتحسن الخدمات المقدمة، وتنقية دليل المشروع، وإضافة حزمة من المستشفيات ومعامل التحاليل والأطباء، فى القاهرة وجميع المحافظات لتغطية ثغرات سابقة تخصصية، وجغرافية.

ووعد عبدالمجيد، بمواصلة التطوير فى البرمجة، تسهيل الحصول على التحويل إلكترونيًا، والمتابعة الدقيقة لمستوى الخدمة المقدمة من جهات التعاقد.