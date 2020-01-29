شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لنائب كفر الدوار لسرعة توصيل الغاز الطبيعى فى القرى المحرومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، بطلب إحاطة كوجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، حول توصيل الغاز الطبيعى للقرى المحرومة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتى تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بها، على أن يكون هناك جدول زمنى يشمل كافة هذه القرى، ويراعى فى التنفيذ الالتزام بالمواعيد المحددة، والمتفق عليها، للتخفيف عن المواطنين، خاصة فى فصل الشتاء.

وأوضح عضو مجلس النواب بكفر الدوار، أن المركز يوجد به العديد من القرى المحرومة من خدمة الغاز الطبيعى، على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحى بها، خاصة وأنه يستلزم الانتهاء من الصرف شرطا لتوصيل الغاز الطبيعى، وفى إطار خطة الدولة التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى يجب مراعاة كافة المراكز ومختلف القرى المحرومة.

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وطالب عضو مجلس النواب، حصر كافة القرى على مستوى الجمهورية المحرومة من الغاز الطبيعى، والتى تم الانتهاء من أعمال الصرف بها، ووضع جدول زمنى للانتهاء من توصيل الغاز إليها، على أن يتم إعلان هذا الجدول للمواطنين حتى يكون لدى كل منهم علم بميعاد توصيل الغاز المرفق الحيوى الذى يهم شريحة عريضة من المصريين.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى لباقى القرى على مستوى المحافظة بشكل خاص، وعلى صعيد المحافظات بشكل عام، خاصة أن هناك بعض القرى تعانى من توقف مشروعات الصرف منذ ما يقرب من 10 سنوات.

ووفقا لتص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب" لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها ".