شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بسوريا والان نبدء بالتفاصيل

أدان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، الهجمات الوحشية لروسيا وإيران والأسد وحزب الله في شمال سوريا.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في شمال غربي سوريا، حيث يتردد أن «روسيا وإيران وحزب الله الإرهابي ونظام الأسد» ينفذون هجوما واسع النطاق على الشعب في إدلب وحلب.

وقال بومبيو في بيان: إن الولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنها مستعدة لاتخاذ أقوى إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد نظام الأسد وأي دولة تساعده. وتابع: «تدين الولايات المتحدة هذه الهجمات غير المبررة ضد سكان شمال غربي سوريا»، داعيًا إلى إتاحة المجال لوصول المنظمات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بشكل كامل لتخفيف معاناة مئات الآلاف الذين فروا من القصف المستمر.

وتتواصل الاشتباكات على أطراف بلدة كفروما الواقعة غربي مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بين قوات الأسد وروسيا التي التفت على البلدة، وثوارها المرابطين على مشارفها ورفضوا الانسحاب منها بحسب ما أكدت شبكة شام الإخبارية.