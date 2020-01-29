شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يصعد لتطهير مصراتة من مرتزقة أردوغان والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر ليبي مسؤول لـ«اليوم»: إن القوات المسلحة الليبية تصدت فجر أمس، لهجوم فاشل غادر لميليشيات مصراته والمرتزقة السوريين على منطقة «الهيشة» كلفتهم خسارة مناطق «بوقرين وزمزم والقداحية» وصولا للسدادة.
بدروه، كشف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن غرفة العمليات الرئيسية للجيش الليبي، علمت بأن الميليشيات الإرهابية في مصراتة تستعد للهجوم على القوات المسلحة في منطقة غرب سرت، وزج أردوغان بمئات من المرتزقة التابعين له وزودهم بمعدات وعتاد عسكري من تركيا لتنفيذ هذا الهجوم.
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