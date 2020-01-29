شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء قطر الجديد.. فساده أزكم الأنوف والان نبدء بالتفاصيل

عين أمير قطر تميم بن حمد أمس، خالد بن خليفة رئيسا لمجلس الوزراء، بدلا عن عبدالله بن ناصر، فيما كشف تحقيق صحافي أجراه موقع «ميديا بارت» الفرنسي وصحيفة «الغارديان» الإنجليزية أن الأخير والذي عمل رئيسا لديوان تميم، وأسندت له وزارة الداخلية أيضا، متورط في قضايا فساد رياضية، منها شراء حقوق بثّ بطولات ألعاب العالم للقوى، مقابل منح الدوحة تنظيم نسخة العام الحالي.

وتم اتهام ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بتحويل مبالغ مالية إلى شركة بابا ماساتا دياك ابن لامين دياك، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لشراء حقوق بث المسابقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل حصول قطر على تنظيم النسخة التي ستجرى العام الحالي.

وأظهرت رسائل بين بابا ماساتا والشيخ خالد آل ثاني، رئيس الديوان الأميري، حول تحويل مبلغ يقارب 5 ملايين دولار، يحصل منها بابا ماساتا على 440 ألف دولار أمريكي نقداً.