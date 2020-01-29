الصين: ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 132 حالة وفاة وقرابة 6 آلاف مصاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السلطات الصينية، الأربعاء، إن عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 131 حالة وفاة وقرابة 6 آلاف مصاب.

وأضافت أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة إضافية بالفيروس في مقاطعة هوبي وسط الصين، بؤرة تفشّي هذا الفيروس التنفّسي المميت، ما يرفع عدد الوفيات إلى 131 شخصا.



كما تم تسجيل 840 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة نفسها، ما يرفع عدد المصابين إلى أكثر من 5300 شخص في أنحاء البلاد، وفق المصدر ذاته.





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وفي وقت سابق، الثلاثاء، وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ فيروس كورونا الجديد بـ"شيطان"، مشددا على أن بلاده واثقة من الانتصار في المعركة الخطيرة التي تخوضها ضد المرض الغامض، وتعهّد بالشفافية في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء المرض.

وقال بينغ لمدير منظمة الصحة العالمية: "الوباء شيطان، ولا يمكننا أن نتركه يختبئ"، مستطردا: "لطالما تبنّت الحكومة الصينية موقفاً منفتحاً وشفافاً ومسؤولاً للكشف في أسرع وقت ممكن عن معلومات بشأن الفيروس".

ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الصيني قوله إنه يعتقد أن "مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم هادئ وموضوعي وعقلاني من منظمة الصحة والمجتمع الدولي".