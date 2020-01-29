وزير خارجية اليمن: وقفنا ثابت وداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف

أكد وزير الخارجية ​اليمن​ي، محمد الحضرمي "موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس​ الشريف"

وأوضح الحضرمي أن "موقفنا في ​الجمهورية​ اليمنية ثابت وراسخ وداعم ولن يتغير تجاه ​القضية الفلسطينية​ وحقوق ​الشعب الفلسطيني​ الشقيق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

​ولفت الى أن "الشعب اليمني دائما وأبدا مع الشعب الفلسطيني ومع حقه في ارضه ودولته ولن نحيد".