أكد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي "موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"
وأوضح الحضرمي أن "موقفنا في الجمهورية اليمنية ثابت وراسخ وداعم ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
ولفت الى أن "الشعب اليمني دائما وأبدا مع الشعب الفلسطيني ومع حقه في ارضه ودولته ولن نحيد".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية اليمن: وقفنا ثابت وداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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