خارجية قطر:لا يمكن تحقيق سلام دون صون حقوق الفلسطينيين

لفتت ​وزارة الخارجية القطرية​ إلى انه "نقدر المساعي الأميركية لإيجاد حلول للصراع العربي الإسرائيلي طالما كان بإطار الشرعية الدولية، وسبق لجميع ​الدول العربية​ تبني مبادرة للسلام وضعت مجموعة من الأسس لإحلال ​السلام​ العادل". ورأت انه لا يمكن تحقيق سلام دون صون حقوق الفلسطينيين بإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967".

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