كرامي يدعو الحكومة للاسراع في بلورة الانجازات لتنتزع ثقة الشعب

دعا عضو "​اللقاء التشاوري​" النائب ​فيصل كرامي​ ​الحكومة​ الى "الاسراع في بلورة انجازات سريعة لكي تبدأ بانتزاع الثقة الشعبية التي تعادل وتوازي ان لم تكن اهم من الثقة البرلمانية، ورأى ان الحكومة هي حكومة "شغيلة"، وان ​لبنان​ احوج ما يكون الى حكومة كهذه في الوقت الحالي"، معتبرا ان "ما يجري في ساحات لبنان متوقع ومازال تحت السيطرة ولم يمس بعد الخطوط الحمراء الكبرى".

وفي حديث صحفي له، أوضح كرامي "أنني كنت من المحذرين من ​الانتفاضة​ الاجتماعية والشعبية ومن المطالبين بتداركها ومن الذين رأوا طبيعة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي سيداهم البلد، ولكن للاسف الحكومة السابقة لم تكن جاهزة للاصغاء الى احد ولم تأخذ كلامنا على محمل الجد، وربما لم تصدق ان ​الشعب اللبناني​ يمكن ان يغضب ويتحرك ويصل الى هذه المرحلة من العصيان".

وأشار الى أن "المهم نحن ابناء اليوم، وقد حصل ما حصل، وفعليا ان الحكومة في طريقها لنيل ثقة ​المجلس النيابي​، ويبقى ان تسرّع في بلورة انجازات سريعة لكي تبدأ بانتزاع ونيل الثقة الشعبية، وبصراحة الثقة الشعبية تعادل وتوازي ان لم تكن اهم من الثقة البرلمانية".

وأكد أن "الحكومة الاستثنائية التي ولدت في ظروف استثنائية هي ليست حكومة متخصصين وتكنوقراط ونظيفي الكف، بل هي حكومة شغيلة، ولبنان احوج ما يكون الى حكومة كهذه في الوقت الحالي، واي حكومة في الكون لا تستطيع ان تحل المشاكل المتراكمة والمكدسة والمزمنة التي يعاني منها لبنان على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فترة قصيرة، ودون دعم سياسي وشعبي واسع وشامل من الموالاة والمعارضة في آن واحد، ان ما يشهده لبنان هو مفترق كبير يتطلب اقصى درجات الحس".

وأكد أن "ما يجري في كل ساحات لبنان وليس فقط في ​بيروت​ هو متوقع لا بل لايزال تحت السيطرة، والحمد لله انه لم يمس بعد الخطوط الحمراء الكبرى في بلد مثل لبنان لديه الكثير من الهشاشات والمآزق على المستويين الطائفي والسياسي".

وأشار كرامي الى أنه "نحن بطبيعة الحال ضد كل ما يتصل بأعمال الشغب، وفعليا نحن ايضا كنا ولانزال ضد ​قطع الطرقات​ وضد التجاوزات والارتكابات التي حصلت في المائة يوم السابقة تحت مظلة ​الحراك الشعبي​، ولكن علينا ان نعي انه الشارع، ولا احد يستطيع ان يضبط الشارع، والكل يدرك ان الاجتماع الامني الذي حصل مؤخرا في ​قصر بعبدا​ الذي بقيت الكثير من بنوده سرية تطرق الى ما يجري من ​اعمال شغب​، ويبدو ان ​الاجهزة الامنية​ قد زودت القادة السياسيين والمعنيين والسياسيين في لبنان بالمعلومات الكافية حول وجود بعض الايدي التي تعبث بالامن وتمتلك مخططات اقل ما يقال فيها انها لا تمت الى الحراك بصلة حتى لا نقول انها مخططات مشبوهة، وبالتالي لا خوف طالما ان الامور تحت السيطرة ومعروفة، نحن مع قمع اعمال الشغب ولكن لسنا مع استعمال القوة المفرطة".