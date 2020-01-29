شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: ائتلاف الحزب الجديد انتخابى لوجود كتلة قوية فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبي ، المتحدث باسم حزب الوفد، ان المستشار بهاء ابو شقة، رئيس حزب الوفد، يواصل اتصالاته بكل الاحزاب السياسية وذلك للنقاش حول ائتلاف الحزب الجديد، والذي تم الاعلان عنه خلال الفترة الماضية، والذي يهدف لوجود كيان وائتلاف انتخابي قوي قادر على التواجد في الشارع ، وتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم حزب الوفد، في تصريح لليوم السابع، ان الائتلاف الجديد هو ائتلاف انتخابي ولا يوجد اي نية لدمج الاحزاب كما تم ترويج ذلك من قبل، مؤكدا ان الائتلاف الجديد سيضم كل المتوافقين مع الحزب في الايدلوجية والفكر، والغرض الرئيسي منه هو تفعيل دور الاحزاب وان يكون هناك ائتلاف قوي ومعبر عن المواطنين استعدادا للاستحقاقات النيابية المقبلة، وذلك في ظل العدد الكبير للاحزاب السياسية في مصر.

وتابع انه بعد الانتهاء من هذا الائتلاف سيتم الاعلان في مؤتمر صحفي كبير، لافتا ان رئيس الحزب هو من يقود هذه الاتصالات مع الاحزاب السياسية .

الجدير بالذكر أن"الهضيبى" أشار إلى أن الحزب يجرى اتصالات بالأحزاب السياسية المتوافقة مع رؤى وايدلوجية الجزب لا تزال مستمرة، وذلك لتشكيل الائتلاف الذى أعلن عنه رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة من قبل، لافتا أن رئيس الحزب هو الذى يتولى بنفسه عملية التواصل مع الأحزاب وذلك لعرض فكرة الائتلاف على كل قادة الأحزاب المصرية.