"تهرب ضريبي ونفقة".. 4 فنانين بالمحاكم في يومين: الحبس لـ3 وتصالح وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

شهدت أروقة المحاكم خلال اليومين الماضيين؛ نظر أكثر من دعوى قضائية والخاصة بعدد من الفنانين، من بينهم أحمد الفيشاوي، وعمرو واكد، والمطربة بوسي، وتنوعت أسبابها ما بين التهرب الضريبي، والتهرب من النفقة.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي; القضايا التي أسدل الستار عنها خلال اليومين الماضيين:

المطربة بوسي: تهرب ضريبي

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، الإثنين الماضي، برئاسة المستشار محمد جميل، برفض معارضة المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفًا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، لعدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.

أحمد الفيشاوي: نفقه إبنته

عاقبت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، أمس الثلاثاء، الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة، على خلفية امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته لينا الفيشاوي.

وجاء منطوق الحكم بحبس الفيشاوي عام وكفالة قدرها 2000 جنيه، وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بدفع 20001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

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وقال شعبان سعيد محامي لينا الفيشاوي، إن الحكم جاء بعد إنذار الفيشاوي وعرقلته لتنفيذه للحكم، وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الودية.

عمرو واكد: تهرب ضريبي

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، الثلاثاء، بمعاقبة الفنان عمرو عبد اللطيف إمام، الشهير بـ "عمرو واكد"، بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه مبلغ 312 ألفًا و 963 جنيه، ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه، وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

تامر عاشور: تهرب ضريبي

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، الإثنين الماضي، بقبول معارضة الفنان تامر عاشور، في الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيًا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.