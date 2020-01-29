محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ ليل الثلاثاء/الأربعاء بدء الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية والتي تضم مصر وإثيوبيا والسودان، وتنعقد يومي 28 و29 يناير في واشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف المتحدث في بيان مقتضب وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاجتماعات تنطلق بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر وإثيوبيا والسودان، وبحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.