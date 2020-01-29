عثروا عليه في مشتل.. إيداع طفل من ذوي القدرات الخاصة بدار رعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت نيابة البدرشين، إيداع طفل من ذوي القدرات الخاصة بدار رعاية؛ بعد عثور الأهالي عليه ملقى على الأرض داخل مشتل بجوار ترعة الجيزاوية بالحوامدية.

وكشفت التحقيقات أن أهالي مدينة الحوامدية حرروا محضرًا بقسم الشرطة بالعثور على طفل من ذوي القدرات الخاصة؛ ملقى على الأرض داخل مشتل زراعي بجوار ترعة الجيزاوية، فتعهد أحد الأهالي برعايته واصطحبه إلى منزله لإطعامه، وتغيير ملابسه ثم تم عرضه على النيابة العامة، وتبين من الفحص أن الطفل يعاني من شلل رباعي وإعاقة ذهنية وجسدية ولا يتمكن من التحدث.

وتبين أن الطفل يتراوح عمره بين 4 إلى 5 سنوات ولا يدرك بما يدور حوله.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وهوية من تخلى عن الطفل للتوصل إلى أسرته، وأصدرت قرارًا بإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.