النائب العام يعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

عقد النائب العام المستشار حماده الصاوي، لقاءً مع نظيره السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، صباح الثلاثاء، وتناولا أطر وآفاق التعاون بين البلدين، مؤكدين على أهمية سرعة التعاون بين النيابتين في ملفات الاسترداد، والإنابات القضائية.

وحضر النائب العام ونظيره السعودي ظهر الثلاثاء، عروضًا تقديمية لأعضاء من النيابة العامة المصرية في إطار نقل الخبرات بين النيابتين.

ووجه النائب العام دعوة للمستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وسفير مصر لدى المملكة العربية السعودية ونظيره السعودي بالقاهرة؛ لحضور مأدبة عشاء بقصر عابدين أقيمت احتفاءً بالنائب العام السعودي والوفد المرافق له.

وكان النائب العام قد استقبل النائب العام السعودي مساء الإثنين، في زيارة تستغرق يومين.