الجيش السوري يسيطر على مدينة معرة النعمان جنوب إدلب بالكامل

أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم، الثلاثاء 28 جانفي 2020، بأن الجيش السوري تمكن بشكل كامل من إحكام السيطرة على مدينة معرة النعمان، المعقل الأكبر للمسلحين جنوب منطقة إدلب.
وأوضحت إستنادا لمصدر عسكري أن القوات الحكومية السورية أحرزت تقدما ميدانيا كبيرا جنوب منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث فرضت سيطرتها بالكامل على كل من معرة النعمان ووادي الضيف.
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