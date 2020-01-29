العفو الدولية تهاجم ترامب: حزمة مقترحات كئيبة وتنتهك حقوق الفلسطينيين

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وقال المنظمة في بيان إن حزمة المقترحات الكئيبة التي تقدمها إدارة ترامب بانتهاك القانون الدولي وتجريد الفلسطينيين من حقوقهم، هي دليل على المعاناة والانتهاكات المتزايدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي على رفض الإجراءات التي تنتهك القانون

الدولي المنصوص عليها في خطة السلام، التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب. ويشمل ذلك تمديدًا رسميًا لسيادة إسرائيل على غور الأردن والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة مقابل الأرض الموجودة حاليًا داخل إسرائيل.وبينما أكدت إدارة ترامب مبدأ مبادلة الأراضي في خطتها، يجب ألا نخطئ في أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، مما ينتهك بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي.خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها ، وحرمتهم من الحقوق الأساسية والوصول إلى سبل انتصاف فعالة من الانتهاكات.وقال فيليب لوثر، مدير البحوث والدفاع عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الخطة ترقى إلى تأييد هذه السياسات الوحشية وغير القانونية.