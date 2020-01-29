الرياض تدعو لمفاوضات سلام مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية واشنطن

جددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اليوم الثلاثاء، دعم المملكة لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة، بعد نشر الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، خطتها للسلام فيالشرق الأوسط، أن المملكة تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وذكر البيان أن المملكة بذلت وعلى مدار عقود من الزمن "جهودا كبيرةرائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وقد كان من تلك الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية عام 2002"، موضحا أن هذه المبادرة أكدت "أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي
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