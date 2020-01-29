منعت السفارة الأمريكية في إسرائيل، موظفي بعثتها الدبلوماسية هناك، من زيارة البلدة القديمة في القدس خاصة منطقة المسجد الأقصى والضفة الغربية، بعد الكشف عن تفاصيل "خطة ترامب للسلام" وفقا لموقع روسيا اليوم .
وفي بيان أصدرته عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، عن النقاط الرئيسيةلخطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"خطة ترامب للسلام"، قالت السفارة الأمريكية: "بسبب وجود عدد كبير من الدعوات للتظاهر في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه لا يسمح للموظفين الحكوميين الأمريكيين وعائلاتهم، حتى إشعار آخر، القيام برحلات شخصية إلى البلدة القديمة في القدس، بما في ذلك باب العامود وباب الأسباط وباب السلسلة، وجبل الهيكل، إضافة إلى الضفة الغربية بما فيها بيت لحم وأريحا وخربة قمران ووادي القلط والأجزاء من شاطئ البحر الميت التابعة للضفة الغربية".
ودعت السفارة الأمريكية رعاياها المتواجدين في إسرائيل إلى تجنب الأماكن المكتظة وأماكن تواجد مجموعات كبيرة من قوات الأمن والشرطة الإسرائيلية، وحثتهم على مراعاة توصياتها هذه.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية تصدر توصيات لرعاياها في إسرائيل بعد "خطة ترامب للسلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.