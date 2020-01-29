وجه رئيس الوزارء الإسرائيلي "نتنياهو" الشكر إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال انعقاد صفقة القرن وقال له:" لقد كنت أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض"، بحسب ما ذكر الموقع الإسرائيلي " The Jerusalem Post" ذكر الموقع الإسرائيلي " The Jerusalem Post" وذلك بعد أن كشف ترامب عن رؤيته للسلام في الشرق الأوسط والتي تتمثل في وعده للفلسطينيين بدولة محتملة ولكن بقيود صارمة، بالإضافة إلى الاعتراف بالغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية، وأن تحصل فلسطين على أرض معظمها صحراوية بالقرب من غزة، وسيتم ربط غزة والضفة الغربية بواسطة قطار فائق السرعة. في وعده للفلسطينيين بدولة محتملة ولكن بقيود صارمة، بالإضافة إلى الاعتراف بالغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية، وأن تحصل فلسطين على أرض معظمها صحراوية بالقرب من غزة، وسيتم ربط غزة والضفة الغربية بواسطة قطار فائق السرعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو لترامب: أنت أعظم صديق لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.