وكالة روسية تسلط الضوء على دعوة مصر للفلسطينيين والإسرائيليين إلى بدء الحوار

سلطت وكالة ريا الروسية الضوء على بيان وزارة الخارجية المصرية الذي اوضحت فيه أن مصر دعت أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى بدء مفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة ودراسة "صفقة القرن" بعناية.

وأضافت أنه وفقًا لوزارة الخارجية فأن القاهرة تقدر جهود البيت الأبيض "لتحقيق سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية ، مما يساعد على الحفاظ على الاستقرار والأمن

في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

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وتابعت بموجب البيان أن مصر تدعو كلا الطرفين المعنيين إلى دراسة الرؤية الأمريكية للسلام بعناية واستكشاف كل تفاصيلها وبدء حوار لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة." ووفقا للوثيقة ، ستساعد المفاوضات بين الطرفين على التوصل إلى اتفاق "يلبي

تطلعات وآمال الشعبين في تحقيق سلام شامل وعادل بينهما ، ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

ونوهت بنشر الولايات المتحدة خطتها لتسوية فلسطينية إسرائيلية - "صفقة القرن". وهو ينص على إقامة دولة فلسطين. في الوقت نفسه ، سيتم مضاعفة الأراضي التي يسيطر عليها الفلسطينيون مقارنة بما يسيطرون عليه الآن. من المفترض أن تكون عاصمة فلسطين الجزء الشرقي من القدس الشرقية. يجب أن تتم المفاوضات حول اتفاق نهائي في غضون أربع سنوات.