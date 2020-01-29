عاجل-خادم الحرمين لعباس: المملكة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعم خياراته

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، لفخامته موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.

من جهته عبر فخامة الرئيس الفلسطيني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.