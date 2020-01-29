الفلبين تعلق تأشيرات الصينيين

مانيلا (د ب أ)

قرر مكتب الهجرة في الفلبين وقف نظام إصدار التأشيرات لدى الوصول للصينيين الوافدين في مجموعات سياحية، وذلك بصورة مؤقتة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد. وقال مفوض مكتب الهجرة جايمي مورينتي، إنه لا يوجد أمر لمنع الصينيين من دخول البلاد، موضحاً أن تعليق نظام التأشيرة عند الوصول هو إجراء استباقي لإبطاء السفر. وأضاف: «في حالة حدوث تغييرات في السياسة المتعلقة بالسياسة الخارجية، فسوف يتم ذلك من خلال وزارة الشؤون الخارجية أو مكتب الرئيس، وفقاً لما نصحت به وزارة الصحة».

.. وإيران لا تمانع دخولهم

أعلن مساعد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية للشؤون السياحية الإيرانية، أن بلاده لا تمانع دخول السياح الصينيين إلى إيران، على الرغم من تفشي فيروس «كورونا الجديد» في الصين. وقال مساعد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية للشؤون السياحية، ولي الله تيموري: «بطبيعة الحال، فإن الإجراءات الوقائية اللازمة قد اتخذت في الصين لمنع انتشار هذا الفيروس».

ولفت إلى أنه لا يوجد أي قلق بشأن الإصابة بهذا الفيروس في إيران، وأن وزارة الصحة أعلنت رسمياً أنها اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة للحيلولة دون انتشار فيروس «كورونا» داخل البلاد، كما اتخذت الإجراءات الوقائية المطلوبة عند دخول السياح الأجانب إلى البلاد. وأضاف: «ليس لدينا أي خطط للحد من دخول السياح الصينيين، كما نستثمر نحن في سوق السياحة الصينية، ونريد لبلدنا أن يكون له نصيب أكبر من السياح الصينيين».